Publicação Nº 096/2023- PASINI & PASINI LTDA

PASINI & PASINI LTDA , inscrito no CNPJ nº 01.895.390/0003-30, localizado na Rod. Br. 163, S/N, Gleba Curuá, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA a Licença de Operação – L.O para, empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos, com processo de protocolo nº2023/ 0000034446. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

