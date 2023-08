SpaceX lança duas missões Starlink para levar internet via satélite para mais pessoas

Agora, a grande questão: por que estou trazendo isso à tona e por que isso é tão relevante? Israel tem sido um epicentro de inovação tecnológica, principalmente no campo da Inteligência Artificial. – (Foto: Reprodução)

A nação, muitas vezes apelidada de “Startup Nation”, tem uma concentração impressionante de startups e empresas tecnológicas que estão à frente de avanços inovadores em várias disciplinas. A Deci AI é apenas um exemplo dessa cultura de inovação.

Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, ficar de olho no que está surgindo em Israel pode ser uma das melhores formas de prever as próximas grandes tendências.

O lançamento do DeciCoder e o anúncio de mais ferramentas de AI generativa nos próximos dias é apenas um vislumbre do que está por vir. Yonatan Geifman, o CEO da empresa, já deu uma ideia clara de sua visão ao afirmar que estão “implacavelmente ultrapassando limites”.

Em resumo, se você está no campo da tecnologia ou apenas interessado em onde o mundo está indo, fique de olho em Israel.

As inovações que surgem lá têm o potencial não só de transformar setores inteiros, mas também de moldar o futuro da Inteligência Artificial e da tecnologia em geral.

E quem assistiu o filme Inception (A Origem), deve lembrar que o personagem principal “entra” em sonhos e os manipula para “plantar” ideias no inconsciente das pessoas alvo.

E o ponto mais alto é quando Cobb (interpretador por DiCaprio) precisa entrar em uma série de 3 sonhos consecutivos para atingir um objetivo, algo nunca feito antes.

Assim como em “Inception”, a realidade pode em breve ser mais surpreendente e complexa do que nossos sonhos mais ousados.

