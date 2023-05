Publicação Nº 124/2023 – GRS AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA

A.M. S DA SILVA – GRS AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA , inscrito no CNPJ nº 35.740.004/0001–90, localizado na Rua Edelberto Oderdenge, S/N, Bairro Serro Azul, Novo Progresso/PA, torna–se público que requereu da SEMMA/NP a renovação da L.O. N° 062/2020, com processo de protocolo nº 513/2023

