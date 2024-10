Publicação Nº208/2024 – Carta Circular COOPERTRANS/EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Carta Circular COOPERTRANS nº 003/2024

A COOPERTRANS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.339.736/0001-45, com sede Av. das Ametista Nº 1348 – Sala A, Centro – CEP: 68.189-000 – Distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba/PA.

Vem, por meio deste, convidar aos cooperados desta cooperativa a se reuniram para deliberar sobre as pautas de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), conforme recomendações da Lei Nº 5.764/71, e Estatuto Social.

Edital de Convocação

À se realizar a dia primeiro do mês de novembro do ano de dois mil e vinte quatro (01/11/2024). 1ª. Convocação às 07:00hs – com 2/3 (dois terços), em 2ª. Convocação às 08:00hrs – com metade mais um dos cooperados e, em 3ª. e última Convocação às 09:00hrs, com pelo menos 10 cooperados, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): I. Nomeação de gestores de áreas II. Transferência de processo minerário; III. Cancelamento e desistência de processos/requerimentos. IV. Outros assuntos gerais de interesse do quadro social.

Moraes Almeida Distrito de Itaituba (PA), 21 de outubro de 2024.

Atenciosamente.

