Resgate do menino em poço de 32 metros de profundidade no Marrocos está perto do fim, dizem autoridades

Imagem mostra menino preso em poço de 32 metros de profundidade, no Marrocos (Foto:Reprodução)

Rayan, de 5 anos, caiu no buraco de 32 metros de profundidade. Há 4 dias os bombeiros e socorristas enviam água e comida enquanto cavam ao redor do poço. Imagens mostram como está o menino está no buraco.

O resgate do menino Rayan, de 5 anos, que caiu em um poço de 32 metros no Marrocos,entra no quarto dia neste sábado (5). As equipes continuam cavando com pás e retirando pedras com as mãos para evitar o risco de um deslizamento de terra.(A informação é do G1)

Uma câmera monitora o estado de saúde de Rayan, que tem alguns ferimentos no rosto e parece cansado. Ele também recebe comida, água e oxigênio .

Autoridades envolvidas na operação disseram que à BBC que os resgatistas estão muito perto do menino, no que chamaram de estágio final da operação.

Os trabalhadores tiveram que cavar um túnel paralelo ao poço e agora estão trabalhando em um túnel horizontal para ter acesso ao menino.

Monitoramento e cuidados

Médicos estão de plantão no local e um helicóptero está pronto para levar o menino ao hospital assim que o resgate terminar.

Equipe da Defesa Civil de Marrocos trabalha no resgate do menino Rayan, de cinco anos, que caiu em um poço perto de Bab Berred, na quinta-feira (3) — Foto: AFP

Rayan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa na pequena cidade de Tamorot, a 100 quilômetros de Chefchaouen, no norte do país.

As agências relatam que muitas pessoas chegam ao local e se oferecem como voluntários na operação. Nas redes sociais marroquinas, a hashtag #SaveRayan é uma das mais acessadas.

“Em um momento de desatenção, o menino caiu no poço que estava sendo cavado. Não consegui fechar os olhos a noite toda”, disse o pai de Rayan ao site de informações local Le360.

Esperança de resgate

Um parente de Rayan disse à Reuters que a família percebeu pela primeira vez que ele estava desaparecido quando ouviu um choro abafado e baixou um telefone com a luz e a câmera ligadas para localizá-lo.

“Ele estava chorando ‘me levante'”, disse o homem.

Desde os primeiros momentos, a mãe do menino contou à imprensa local que “ainda tem esperança de que resgatem o menino com vida”.

“Rayan estava brincando e então desapareceu às 14h. Toda família se mobilizou para procurá-lo até que nos demos conta de que tinha caído no poço”, contou.

