Rurópolis – Operação “A Rota” cumpre mandados de prisão contra suspeitos de tráfico e homicídio

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil deflagrou a Operação “A Rota”, com intuito de combater os crimes de tráfico de drogas e desvendar a autoria de crimes de homicídios ocorridos nos meses de Janeiro e Fevereiro no município de Rurópolis.

Sob coordenação dos delegados Ariosnaldo da Silva Vital Filho e do Superintendente do Tapajós Vicente Gomes, a operação ocorreu na zona urbana e rural, onde cumpriram mandados de prisões temporárias e buscas e apreensões em vários locais considerados pontos de tráficos.

Na zona urbana, do saldo operacional ocorreu uma prisão cautelar cumprida em desfavor de Gerônimo de Lima Alves, conhecido pela alcunha de “Dezessete” investigado nos crimes de tráfico de drogas e homicídios na cidade. Também foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e posse ilegal de munições Valdicley Pereira de Aquino vulgo “Keké”, com ele foram apreendidos petecas de crack e munições marca CBC calibre .40mm que estavam sobre um móvel parecido com uma cômoda, munições do mesmo calibre que foram usadas para matarem Erisvaldo Leite Neto e balearam Carlos Henrique nos meados de Janeiro de 2022.

Na zona rural na comunidade de Divinópolis houve mais prisões. Foram presos em flagrante delito, Zelinda de Goes Oliveira, Carlos Goes Oliveira e Maicon da Costa Sousa. Com o trio que utilizava um bar como fachada para comercializar entorpecentes foram encontrados os seguintes produtos ilícitos:

26 (vinte e seis) petecas de crack pesando cerca de 21 gramas;

56 gramas de cocaína;

04 pedras grandes de crack com 144 gramas;

05 (cinco) telefones celulares sendo 01 celular de marca Iphone 8 na cor branca, 01 celular Iphone 7 de cor rosê, 01 celular Samsung na cor dourada, 01 celular Samsung na cor vermelha e 01 Celular marca TCL na cor preta, ainda não foi possível verificar seus imeis;

R$358,00(trezentos e cinquenta e oito reais) em espécie com cédulas diversas;

01 relógio masculino da marca Technos;

01 relógio feminino da marca Champion;

01 balança eletrônica de precisão usada para pesar entorpecente.

Ainda na zona rural, ocorreu a prisão em flagrante de Diones Gomes e na sua residência foram encontrados uma escopeta calibre 20 que estava com 01 munição na câmara e 2 munições extras intactas, e após buscas uma revista na residência foram encontrados dentro de um cesto de roupas 16 petecas de crack, 1 trouxa de maconha, 01 pedra de crack e 01 trouxa grande de maconha prensada, popularmente conhecida por “Skank”, além dos acessórios para o comércio da droga ou seja 01 balança digital para pesar entorpecentes, 01 telefone celular marca Redmi na cor preta.

Operação contou com a participação de policiais civis e militares da região

Operação “A Rota”

A Operação “A Rota” foi intitulada por este nome, não só pelo caminho que a polícia civil e militar tiveram que percorrer para localizar os alvos e dar fiel cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário, mas também refere-se toda a linha de investigação e os caminhos que o autoridade policial do município de Rurópolis e sua equipe policial tiveram que tomar dentro do procedimento policial para identificar as possíveis autorias dos crimes de tráficos de entorpecentes e homicídios ocorridos a fim de elucidar o caso.

Segundo o delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho, um dos inquéritos policiais que apura crime de homicídio já se encontra com autoria delineada. Todos o material submetido será encaminhado para exame pericial e as pessoas presas serão apresentadas a Justiça para as demais providências cabíveis.

“No total 6 pessoas foram presas por tráfico de drogas na cidade de Rurópolis e com isso a operação foi considerada satisfatória alcançando 100% de êxito. Fato este atribuído ao trabalho sigiloso de investigação em andamento há 2 meses e a integração das forças de segurança pública do município”, disse o Delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho.

A operação contou também com policiais civis de várias delegacias (Rurópolis, Placas, Seccional de Itaituba, DEAM/ITB, Castelo dos Sonhos) pertencente a Superintendência do Tapajós e policiais militares do CPR X sob o comando do Major Torrres Sub-comandante do CPR X, por intermédio da 17ª CIPM e GTO de Itaituba, sob o comando Capitão Manoel Vieira.

