Santarenos suspeitos de cometerem furtos em veículos são presos em Uruará

Trio usava carro para cometer furtos nas cidades de Placas e Uruará — Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, o trio utilizava um carro azul na prática criminosa.

Três homens suspeitos de realizar furtos em veículos nas cidades de Placas e Uruará foram presos na manhã desta quinta-feira (10) em Uruará, sudoeste do Pará. De acordo com a polícia, o trio é de Santarém, oeste do Pará.

Policiais avistaram um carro de passeio azul, que estava sendo usado em furtos de veículos na cidade de Uruará. Um dos policiais viu um dos indivíduos descendo de um outro carro branco, e entrando no carro azul com uma bolsa.

Os envolvidos saíram em direção ao bairro Vila Brasil, e ao avistarem a viatura da polícia tentaram fugir, mas logo foram alcançados. Após estacionarem o carro, foi feita a abordagem e busca pessoal do trio identificado como Leônidas Pereira de Almeida, Keven William Mota Soares e Brayan Madeira Carvalho. De acordo com a polícia, o trio viajava pelas cidades realizando furtos em veículos.

No veículo, foram encontrados quatro celulares, um bloqueador de sinal, uma máquina de cartão, uma bolsa preta com roupas, uma mala azul, dois relógios, uma carteira com documentos, duas bolsas pequenas, uma mala amarela, uma caixa térmica, uma mochila azul com roupas, uma bolsa preta com roupas, uma extensão elétrica e R$66,65.

Os supeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material citado, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/10:35:53

