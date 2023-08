Como apostar no futebol feminino e aumentar as chances de ganhar?

(Foto de Jeffrey F Lin por Unsplash ) — Estima-se que a Copa do Mundo de futebol feminino irá trazer um público de cerca de 2 bilhões de pessoas, o que é impressionante. Naturalmente, as apostas esportivas também devem aumentar.

Em março de 2023, o Ministro da Fazenda Fernando Haddad sinalizou pela primeira vez o desejo de regularizar os cassinos online no Brasil. Embora as atividades desse nicho sejam perfeitamente legais no país, nunca existiu regulamentação, o que deixa as apostas esportivas em uma espécie de “limbo”.

Esse aceno representa um marco na história dos cassinos online e apostas no Brasil, provando a sua importância no âmbito online e esportivo. Dessa forma, não é surpreendente que o futebol feminino, o qual também vem crescendo a cada ano, esteja entre os esportes mais buscados nos cassinos online.

Apesar disso, alguns detalhes sobre casas de apostas na internet ainda podem ser um pouco confusos para aqueles que nunca apostaram e estão chegando agora. Afinal de contas, como eu posso apostar no futebol feminino pela internet? E, a partir deste ponto, como aumento as chances de ganhar?

Como eu posso apostar no futebol feminino pela internet?

O primeiro passo para apostar no futebol feminino pela internet, é conhecer as casas de apostas confiáveis que disponibilizam o esporte. Isso pode ser feito consultando plataformas como Academia de Apostas, a qual traz uma série de informações relevantes para a segurança de novos apostadores.

De acordo com a casa de apostas encontrada na Academia de Apostas é possível pagar por apostas no futebol feminino com cartões, boleto, Pix e até mesmo criptomoedas. Tudo isso de maneira completamente segura, graças às avaliações de especialistas na área e apostadores mais experientes.

É só a partir dessa etapa que os apostadores podem começar a se preocupar com o aumento das chances de vencer nas apostas ou mesmo nos caça-níqueis, comuns em sites do gênero. No fim das contas, de nada adianta fazer boas previsões se a plataforma onde está apostando não for confiável.

4 dicas para aumentar as chances de ganhar ao apostar no futebol feminino

1 – Garanta a confiabilidade da casa de apostas

Essa dica já foi mencionada no tópico anterior, mas vale ser reforçada: para garantir ganhos, a casa de apostas precisa ser confiável. E, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, a maioria dos sites que disponibilizam apostas em competições do futebol feminino são completamente legais e seguros.

Além disso, os apostadores devem seguir algumas regras que não valem somente para as apostas, mas para a internet como um todo, como jamais passar dados pessoais para desconhecidos ou sempre realizar pesquisas sobre informações que encontra. Com os dados corretos, os jogos são seguros!

Veja uma lista de sites regularizados no país:

2 – Tenha conhecimentos sobre times e atletas

Assim como acontece com as apostas em qualquer outro tipo de esporte, o apostador precisa conhecer a respeito do que se está apostando. No caso do futebol feminino, você deverá estar por dentro dos times, principais atletas, competições prévias e futuras e performances em cada uma delas.

É interessante ressaltar que o futebol feminino vai além da Copa do Mundo. Embora a competição seja a maior dentro do esporte, performances de futebolistas podem ser observadas em outros tipos de campeonatos, o que aumenta as suas chances de prever resultados durante as apostas esportivas.

3 – Conheça as principais regras das apostas esportivas

Se no item acima nós falamos sobre os conhecimentos pertinentes ao esporte em si, de modo que nesse vamos destacar a necessidade de conhecer o meio das apostas esportivas. Alguns dos termos mais presentes na atividade são “odds” e “mercados”, palavras que podem confundir apostadores.d

“Odds” são as chances de uma determinada previsão acontecer. Quanto maiores as odds, maiores as chances e menores os lucros (e vice-versa). “Mercados”, por outro lado, são o tipo de aposta. “Quantas jogadoras farão gol nessa partida?”, por exemplo, é um tipo de mercado nas casas de apostas.

4 – Mantenha um planejamento financeiro

Um dos pilares das apostas esportivas na internet, o qual também faz parte do futebol feminino, é o conceito de “jogo responsável”. Na prática, esse termo se refere à realização das apostas de maneira saudável, sem qualquer prejuízo às finanças do indivíduo e/ou aspectos do seu bem estar emocional.

Para praticar o jogo responsável, é preciso que o apostador estabeleça valores-limite para as apostas e esteja atento, a fim de garantir que a atividade traga entretenimento. Ter esse tipo de pensamento ajuda os apostadores a estabelecerem uma visão mais clara do esporte e, por consequência, vencer!

Para além do acompanhamento do futebol feminino durante a Copa do Mundo, um apostador com maiores chances de vitória está de olho em outros momentos do esporte. Partindo de um interesse genuíno, as apostas esportivas agregam valor ao hobby e podem trazer consigo um dinheiro extra!

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/05:25:27

