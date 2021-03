Segunda carreta cai de tombador em Miritituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com o impacto, a cabine do conjunto ficou destruída. Não houve registro de feridos.

De acordo com informações, a carreta, MAN TGX, Bitrem (9 eixos), realizava o descarregamento de soja na empresa, quando um dos pistão hidráulicos do tombador estourou, fazendo com que a carreta descesse repentinamente.

