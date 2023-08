Seleção Brasileira faz NOVA convocação e NÃO chama nenhum jogador que atua no Brasil

Seleção Brasileira convoca atletas. (Foto: Reprodução).

Nesta semana, o técnico interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, realizou a sua primeira convocação para as duas partidas iniciais nas Eliminatórias, diante de Bolívia e Peru. Dessa forma, muitos torcedores não gostaram de algumas escolhas do novo comandante.

Por outro lado, o treinador sequer escolheu atletas que atuam no Brasil e o fato gerou irritação. Nesse sentido, as próximas partidas da Seleção Brasileira serão bem observadas pelo torcedor, pois caso não consiga triunfos importantes, iniciará uma nova crise dentro da Confederação Nacional.

Sem dúvidas, as convocações nos amistosos e confrontos que antecedem a Copa do Mundo são de extrema importância para que as seleções possam se preparar da melhor forma e chegar forte rumo ao objetivo de conquistar o título Mundial e deixar os fanáticos animados. Portanto, iniciou a preparação.

A saber, não é só o futebol que está em clima de convocação. Por outro lado, no último anúncio da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), foram divulgados os 12 jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo Masculina de Basquete.

O torneio, que terá início nesta sexta-feira, será sediado na Indonésia, Japão e Filipinas. A seleção brasileira, após disputar cinco amistosos, enfrentará o Irã em sua estreia, no sábado, às 6h45, em Jacarta.

Com objetivo de vencer a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira de Basquete realizou nesta semana a convocação final para os próximos jogos que serão os mais importantes dos últimos anos. Nesse sentido, apenas jogadores que atuam fora do Brasil irão representar o país.

Nesse sentido, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou a lista de 12 atletas que irão vestir a camisa amarela no Mundial que começa nesta sexta na Indonésia, Japão e Filipinas.

É importante destacar que a escolha surgiu após a disputa de cinco amistosos, o último deles teve derrota para a Sérvia, em Shenzhen, na China. Assim, o próximo objetivo será no sábado, às 6h45, diante do Irã, em Jacarta, na Indonésia. Atualmente, o técnico do Brasil é Gustavo de Conti.

Confira a lista de convocados do Brasil

É importante ressaltar que a Copa do Mundo é classificatória para as Olimpíadas de Paris 2024, distribuindo sete vagas, sendo duas para as Américas. Ou seja, para garantir vaga direta para Paris sem passar pelo Pré-Olímpico, o Brasil precisa ser ao menos o segundo melhor do continente, num torneio que tem também Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana.

ARMADORES

Marcelo Huertas – Tenerife-ESP

Yago Mateus – Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto – Cleveland Cavaliers-EUA

ALAS/ARMADORES

George de Paula – SESI Franca

Vitor Benite – Gran Canaria-ESP

ALAS

Guilherme Santos – Golden State Warriors-EUA

Leonardo Meindl – Tokyo-JPN

ALAS/PIVÔS

Lucas Dias – SESI Franca

Bruno Caboclo – Venezia-ITA

Tim Soares – Nagoya-JPN

PIVÔS

Felipe dos Anjos – Andorra-ESP

Cristiano Felício – Granada-ESP.

O Caminho Rumo à Classificação

Na primeira fase da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará seus três adversários do Grupo G. Os dois melhores times avançarão para a segunda fase, onde serão formados novos grupos com os dois melhores do Grupo H, composto por França, Canadá, Letônia e Líbano.

Nessa fase, cada equipe jogará contra os times da outra chave, levando consigo os resultados obtidos na primeira fase. Os dois melhores classificados avançarão para as quartas de final, seguindo em busca da tão almejada vaga nas Olimpíadas de Paris.

A seleção brasileira de basquete tem um histórico de sucesso e conquistas no cenário internacional. Com uma equipe técnica experiente e talentos individuais de destaque, o Brasil entra na Copa do Mundo com uma expectativa de bom desempenho e busca por uma classificação para as Olimpíadas de Paris 2024. Israel Lima

