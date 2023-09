Suspeita é presa por tráfico de pessoas e exploração sexual em Santarém

(Foto: Reprodução Blog do Pião) – Na tarde de quarta-feira (27), a Polícia Civil em conjunto com o CORE de Belém deflagrou uma operação que resgatou quatro mulheres que estavam sendo exploradas sexualmente em uma residência, situada na Avenida Tupaiulândia, bairro Diamantino, em Santarém.

À reportagem da TV Impacto, o Superintendente Regional do Médio e Baixo Amazonas, Jardel Guimarães, detalhou sobre a prisão de Esteffani Ingrid de Oliveira, que comandava a casa de prostituição e mantinha as mulheres em cárcere privado, sob violência, ameaças e retenção de documentos.

“Uma pessoa procurou a seccional e fez a denúncia de que havia quatro mulheres oriundas do estado do Amazonas que estavam sendo vítimas de tráfico, exploração sexual. Em razão disso, a polícia civil imediatamente montou uma grande operação e dirigiu até a residência e lá foi constatado”, contou o Superintendente.

Suspeita sendo conduzida para a delegacia

Ainda conforme Jardel Guimarães, as vítimas relataram que foram contratadas por Esteffani Ingrid para fazerem programa em Santarém. A suspeita recebeu voz de prisão e foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

“Um delito bastante grave. As investigações vão continuar. O local foi devidamente fechado para verificar se há mais pessoas envolvidas nesse crime grave”, destacou.

As mulheres vítimas do crime foram encaminhadas para um abrigo de acolhimento social.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/09:08:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...