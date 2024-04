Envolvidos em queda de aeronave no interior do Mato Grosso são presos com armas e mais de 600 munições

(Foto: Reprodução)- Diligências iniciaram após suspeitas de que a aeronave era utilizada para transporte de drogas.

Dois criminosos envolvidos na queda de uma aeronave em uma propriedade rural em Tangará da Serra foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (22.04), após serem surpreendidos em posse de três armas de fogo e mais de 600 munições de diferentes calibres.

As investigações da Delegacia e do Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra iniciaram após o proprietário da fazenda comunicar os fatos à Polícia relatando que dois homens foram vistos em sua propriedade após a queda de uma aeronave em uma plantação de milho.

Foi solicitada ajuda para o gerente da fazenda e logo em seguida uma camionete realizou o resgate das vítimas da queda. Após a comunicação dos fatos, os policiais analisaram o vídeo da aeronave caída, constatando que possivelmente o avião era utilizado para o transporte de drogas, uma vez que estava sem os bancos traseiros.

Com as imagens dos suspeitos que estavam na aeronave e com informações sobre a camionete utilizada para deixar o local, os policiais iniciaram as diligências, se deslocando para a cidade de Campo Novo do Parecis, de onde seria o veículo utilizado na fuga.

Durante monitoramento do endereço, os policiais conseguiram cruzar com os suspeitos, dando início a uma perseguição policial. Durante o trajeto, os suspeitos jogaram objetos pela janela aparentando ser arma de fogo.

Os policiais conseguiram realizar a abordagem dos suspeitos, sendo apreendido dentro do veículo, carregadores de pistola 9 mm e uma munição calibre 357. No local em que os suspeitos jogaram o objeto da janela foi encontrado um revólver calibre 357. A camionete utilizada pelos suspeitos com forte cheiro de entorpecente (pasta base) e possuía fundos falsos na lateral da porta.

Em continuidade às diligências, os policiais seguiram até a residência de um dos suspeitos, onde foi apreendido um rifle calibre 22, além de 588 munições calibre 22, 16 munições calibre 380, além de uma munição e uma luneta. Uma das armas apreendidas em poder dos criminosos possuía registro de furto.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Campo Novo do Parecis, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo e munições e receptação.

As investigações seguem em andamento para identificar o possível envolvimento dos investigados com tráfico de drogas, assim como outros integrantes do grupo criminoso.

Fonte: Olho no Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/13:19:41

