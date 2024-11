Suspeito de dirigir bêbado e atropelar policial civil é preso no Pará

Foto> Reprodução | O suspeito dirigia o veículo em alta velocidade na Avenida Júlio César quando atingiu o policial civil que corria na calçada.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA) e da Divisão de Homicídios de Belém, prendeu em flagrante um homem pelos crimes de lesão corporal grave no trânsito, agravados pela condução de veículo sob efeito de álcool, sem habilitação, e omissão de socorro. A prisão ocorreu no sábado (23).

O suspeito dirigia o veículo em alta velocidade na Avenida Júlio César quando atingiu o policial civil que corria na calçada. A vítima sofreu politraumatismo e foi hospitalizada em estado grave. Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro, abandonando o carro no local. No interior do veículo, foram encontradas diversas latas de cerveja.

Assim que as autoridades tomaram conhecimento do crime, equipes da DRFRVA e da DH iniciaram diligências para localizar o responsável. O suspeito foi encontrado e preso na casa de um familiar, no bairro de São Brás, poucas horas após o acidente.

Ao ser abordado, o suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo conduzido à Polícia Científica, onde exames clínicos confirmaram seu estado de embriaguez. Além disso, foi constatado que ele não possuía habilitação para dirigir. Testemunhas ouvidas no inquérito também afirmaram que o suspeito estava alcoolizado no momento do atropelamento.

O veículo foi submetido a perícia, e as investigações continuam para apurar se o motorista participava de uma corrida automobilística não autorizada no momento do acidente. A prisão do homem foi comunicada ao Poder Judiciário, e ele foi transferido para o sistema prisional, onde aguarda à disposição da Justiça. (PCPA)

Fonte: PC/ PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/09:41:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...