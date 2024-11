Trio é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Marabá | PA

Foto: Reprodução | A operação foi desencadeada após investigações que apontaram a ocorrência de tráfico de drogas na localidade.

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – Na manhã deste domingo (25), a Polícia Civil de Marabá, com o apoio da Polícia Militar e do Canil da Guarda Municipal, cumpriu um mandado de busca e apreensão em imóveis situados na Rua Tele Santana, no distrito de Morada Nova, núcleo São Félix. A operação foi desencadeada após investigações que apontaram a ocorrência de tráfico de drogas na localidade.

Durante a ação, que ocorreu às 6h30, os policiais encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes e materiais utilizados para o tráfico. Entre os itens apreendidos estavam um frasco branco contendo várias pedras que aparentavam ser crack, uma sacola marrom com substância semelhante à maconha, e uma porção que parecia ser cocaína. Além disso, foram encontrados diversos utensílios para embalar drogas, incluindo rolos plásticos, linha, papel e um moedor de maconha.

A operação também resultou na apreensão de R$ 24.015 em espécie, levando à prisão em flagrante dos envolvidos: Felipe Pereira da Silva, conhecido como “Felipe Despintado”, Laiza de Souza Cavalcante e Marineide Pereira da Silva. Os três foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Após as prisões, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a realização das providências cabíveis. Eles seguem à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/09:44:17

