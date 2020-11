Tati Zaqui esbanja boa forma na praia e lamenta: “O tempo não tava muito legal”

A funkeira levou os seguidores à loucura – (Foto:Reprodução)

Tati Zaqui usou suas redes sociais nesta quarta-feira (04) para relembrar uma de suas últimas idas à praia, posando deslumbrante para os mais de 12 milhões de seguidores do Instagram.

A funkeira posou de biquíni e esbanjou muita saúde e boa forma, mesmo com um clima mais nublado no cenário do registro. Na legenda, ela ainda reclamou do clima ruim: “o tempo não tava muito legal, não”, escreveu.

A foto rendeu a marca impressionante de 500 mil curtidas em poucas horas e os fãs não pouparam elogios nos comentários.

“Estou escrevendo com os pés, porque com as mãos estou aplaudindo”, brincou um seguidor. “A mulher mais linda do mundo”, elogiou outro internauta. “Me explica como faz para não se apaixonar?”, questionou um terceiro.

Por: Gabriela Ellin

