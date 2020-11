Na Amazônia, Heleno cita ‘fogueirinha’ e diz que se floresta estivesse em chamas, a fumaça chegaria a Londres

Ministro Heleno acompanha comitiva de Mourão em visita à Amazônia. — Foto: Iranilson Valente/Rede Amazônica

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional admitiu que há áreas de queimadas, mas afirmou que assunto é divulgado fora de contexto. “Passam a impressão de que toda a Amazônia está em chamas”, disse.

Em visita ao Amazonas, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, admitiu nesta quarta-feira (4) que há áreas de queimada na região, mas minimizou o problema citando uma “fogueirinha” (veja vídeo acima). Para ele, se o bioma estivesse realmente em chamas, “a fumaça chegaria a Londres ou Paris”.

Neste ano, o estado já registrou o maior número de focos de queimadas da história. A Amazônia é o bioma mais afetado pelo problema no País e já tem o pior registro desde 2010.

Heleno participou de um sobrevoo pela floresta amazônica, nesta quarta, ao lado do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e de embaixadores de dez países. O objetivo da visita é mostrar aos representantes uma “visão real da Amazônia”.

Para Heleno, as informações sobre queimadas na Amazônia são divulgadas irresponsavelmente, e passam a impressão de que toda a Amazônia está em chamas.

“Passamos por cima e ressaltamos que tem algumas áreas de queimada, mas isso é totalmente deturpado, porque é colocado fora de contexto, que é uma coisa majestosa, e fica virando uma fogueirinha ali. Isso é ruim pra gente”, disse à imprensa.

O roteiro da comitiva, que chegou a Manaus nesta quarta, prevê atividades em organizações militares e no laboratório de investigação da Polícia Federal. Para o general, a viagem é importante para mostrar aos embaixadores uma “visão real da Amazônia”.

“Conhecer de livro, vídeo na televisão, é muito pouco para quem quer dar palpite sobre a Amazônia”, declarou.

Sobre os embaixadores, Heleno contou que eles ficaram impressionados com a imensidão da selva.

“Porque fica parecendo, para quem nunca esteve aqui, que a selva é pequenininha, que está pegando fogo, essas coisas que são divulgadas irresponsavelmente, e aqui, quando se chega, tem ideia da grandiosidade da selva, do que ela representa, como um bioma, talvez o maior do mundo”, acrescentou.

A viagem foi organizada após oito países europeus enviarem uma carta ao vice-presidente afirmando que a alta do desmatamento poderia dificultar a importação de produtos brasileiros. A tentativa do governo é dar uma resposta às críticas que o país sofre na área ambiental. Mourão preside o Conselho da Amazônia.

Antes de embarcar, Mourão afirmou que o objetivo da viagem “era mostrar que o governo brasileiro não tem o que esconder e que nós estamos abertos a todo e qualquer diálogo necessário para demonstrar à comunidade internacional os nossos compromissos”.

O Executivo brasileiro está representado na comitiva, além de Mourão, pelos ministros Tereza Cristina (Agricultura), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Eduardo Pazuello (Saúde), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, tenente-brigadeiro do ar Raul Botelho.

(Foto: Reuters) – Aumento de queimada na Amazônia neste ano chamou a atenção da imprensa e de autoridades internacionais

Queimadas na Amazônia

A Amazônia é o bioma mais afetado pelas queimadas em 2020. No total, 45,6% dos casos registrados no país durante o ano ocorreram na região.

Dados mostram que, de janeiro a setembro deste ano, o número de focos de queimadas registrados na Amazônia é o maior desde 2010. Naquele ano, foram 102.409 pontos, enquanto em 2020, no mesmo período, 76.030.

Queimadas históricas

No mês de outubro, o número de queimadas no Amazonas em 2020 superou o recorde anterior, de 2005, e passou a ser o maior da história. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o estado já tem mais de 15 mil focos ativos de queimadas.

Número de focos de queimadas no Amazonas bate recorde

O levantamento de focos ativos de incêndio do Inpe é feito por satélite desde 1998. Agosto também registrou o maior número de queimadas para um único mês nos últimos 22 anos. Segundo a tabela de Monitoramento dos Focos Ativos por Estado do Inpe, foram 8.030 casos de queimadas em todo o Estado.

Conforme especialistas ouvidos pelo G1, as queimadas na Amazônia têm relação direta com o desmatamento. O fogo é parte da estratégia de “limpeza” do solo que foi desmatado para posteriormente ser usado na pecuária ou no plantio. É o chamado “ciclo de desmatamento da Amazônia”.

*Com colaboração de Victor Cruz e Patrick Marques, do G1 AM.

Por Carolina Diniz, G1 AM

