Tenente é afastado das funções por suspeita de atirar e matar colega da PM no Pará

(Foto:Reprodução) – Tenente da PM é investigado em balear colega numa ação policial, em Cametá

Morte ocorreu após ação policial em que os dois policiais trocaram tiros com ‘piratas’, suspeitos de roubo contra ribeirinhos em Cametá.

A Corregedoria da Polícia Militar afastou das funções o tenente investigado por suspeita de balear um colega durante uma ação policial em Cametá, região do baixo Tocantins, nordeste do Pará. O soldado baleado, Edileno Américo, de 36 anos, foi socorrido, mas morreu.

A morte ocorreu após os dois atenderem uma ocorrência de roubo, em 20 de junho. Além do policial, outras duas pessoas também morreram. Elas seriam suspeitas do crime, segundo a polícia.

Criminosos teriam assaltado ribeirinhos e na fuga, houve troca de tiros com a polícia. Segundo testemunhas, eles seriam piratas, como são conhecidos criminosos que usam embarcações ou rios nos roubos e fuga. Uma mulher foi detida.

O segundo tenente do Batalhão de Cametá foi afastado temporariamente de todas as funções pela Corregedoria da PM enquanto duram as investigações, como mostrou o Jornal Liberal 1ª Edição desta sexta-feira (30) – veja no vídeo acima.

O laudo pericial apontou que a bala que atingiu o soldado que morreu saiu de uma pistola calibre ponto 40, armamento usado pela PM. O caso também é investigado pela promotoria militar da Justiça e Polícia Civil.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/16:16:17

