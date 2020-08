Câmera de segurança registra carro em que estava professor da UFPA desaparecido no Pará

Carro de professor da UFPA desaparecido — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Veículo em que estavam o professor Nielson Ribeiro e a esposa, Chen Mei Yin, passou próximo a um restaurante de Tucuruí, no último domingo (23), em direção a cidade de Breu Branco.

Imagens do circuito interno de restaurante no município de Tucuruí, sudeste do Pará, identificaram o carro em que estavam o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Nielson Ribeiro e a esposa, Chen Mei Yin. Ambos estão desaparecidos desde o último domingo (23), quando saíram de Altamira, sudoeste do estado, em direção à Belém. Com as novas informações, a Polícia decidiu abranger a área de cobertura da investigação.

A informação foi repassada por familiares do professor desaparecido. De acordo com as imagens divulgadas, o casal passou em frente a uma peixaria do município de Tucuruí, em direção a cidade vizinha, Breu Branco. O carro em que estava o casal foi avistado por volta das 11h de domingo (23).

Antes das imagens divulgadas, a último registro do paradeiro do casal tinha sido por volta das 10h30, quando eles estavam entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, também no sudeste do Pará. Ainda de acordo com a família, foi feito rastreamento de localização dos celulares do casal.

Segundo boletim registrado na Seccional de Marituba, o casal saiu de Altamira, pela rodovia Transamazônia, por volta das 3h, com destino a Belém. De acordo com a Polícia, havia uma forte chuva na região no momento da partida do casal.

Familiares disseram que os dois saíram em um automóvel particular e pegaram uma balsa que faz a travessia do rio Xingu às 6h10 de domingo e que os celulares dos dois estão fora da área de cobertura.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informou que as aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) estão à disposição das forças policiais para voos necessários e estratégicos a fim de colaborar nas buscas. A Segup informa, ainda, que a Polícia Civil está no comando das diligências. Todas as providências estão sendo tomadas, incluindo contatos com hospitais da região e com policiais civis e militares da região da Transamazônica até a área do Bico do Papagaio, que abrange também os estados do Maranhão e Tocantins.

