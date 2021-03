Três são arremessados em capotamento de veículo em rodovia de MT; um morreu

Um homem de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu no capotamento de um VW Gol branco, esta tarde, na BR-070, no município de Barra do Garças.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três ocupantes foram arremessados para fora do veículo.

Bombeiros militares da 1ª Companhia Independente (1ª CIBM) socorreram as outras duas vítimas, uma mulher de 49 anos e um homem de 53. Uma estava caminhando desorientada, no momento em que a equipe chegou. A outra teve fratura no braço esquerdo. As vítimas foram levadas para o Pronto Socorro de Barra do Garças.

Já o homem que faleceu acabou ficando preso embaixo do veículo. A equipe dos bombeiros conseguiu retirar o corpo e acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para apontar as causas do acidente.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação. Ainda não foram confirmadas informações sobre procedimentos fúnebres.

