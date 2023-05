Tripulante indiano inala gás nocivo, tem quadro de choque e é resgatado de navio mercante, no Pará

Marinha resgata tripulante indiano que inalou gás e teve quadro de choque dentro de navio mercante no litoral de Belém. — Foto: Reprodução / Marinha do Brasil.

Marinha do Brasil enviou Navio Patrulha até embarcação de bandeira da Singapura para fazer resgate e encaminhar tripulante a hospital.

Um tripulante indiano, de 33 anos, foi resgatado pela Marinha do Brasil, próximo à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, de um navio mercante de bandeira da Singapura. Segundo a Marinha, o motivo foi evacuação médica.

O resgate foi por volta das 18h de terça-feira (2). O Serviço de Busca e Salvamento, com Centro Operacional do Comando do 4º Distrito Naval, havia sido acionado após o tripulante inalar gás nocivo e apresentar quadro de choque anafilático.

Segundo a Marinha, o Navio-Patrulha “Guarujá”, subordinado ao Comando de Patrulha Naval do Norte, foi enviado ao local para fazer a escolta do navio mercante.

Após o resgate, o tripulante realizou exames clínicos, recebeu cuidados médicos e foi mantido estável até a chegada na Base Naval de Val-de-Cans. Em seguida, ele encaminhado a hospital em Belém.

O comandante do Navio Patrulha “Guarujá”, capitão-tenente Diego Abreu, explicou que foi feito o transbordo do paciente, até que estivesse estabilizado. “Pudemos, assim, prestar rapidamente o socorro e encerrar essa ação que salvou uma vida”.

Navio Patrulha

O Navio Patrulha Guarujá – P49 é o segundo navio com este nome na Marinha do Brasil, em homenagem à cidade homônima, localizada no litoral de São Paulo.

A embarcação foi incorporada à Marinha em 30 de novembro de 1999 e possui 46,5 metros de comprimento; 7,5m de boca; e 2,3m de calado.

Está subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte, tendo como área de atuação o litoral dos estados do Pará, Maranhão, Amapá, operando a partir da Base Naval de Val-de-Cans, em Belém.

