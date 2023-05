Dois foragidos são presos no Pará em operação contra suspeitos de atacar cidade no MT

(Foto:Reprodução) – Investigações apontam que duas casas no município paraense foram usadas como apoio logístico ao bando criminoso que atacou uma empresa de valores e o quartel da polícia em MT.

Duas pessoas foram presas em Redenção, no sudeste do Pará, suspeitas de colaborarem em um assalto no estado do Mato Grosso. Investigações apontam que duas casas no município paraense foram usadas como apoio logístico ao bando criminoso que atacou uma empresa de valores e o quartel da polícia em MT.

Segundo os dados de inteligência, os criminosos usaram as casas antes de cometerem o ataque violento em Confresa, no estado vizinho, no dia 9 de abril. As duas pessoas foram presas em flagrante por darem apoio ao grupo.

De acordo com a polícia do Mato Grosso, imagens do circuito de segurança de casas e estabelecimentos comerciais próximos aos imóveis foram analisadas e os policiais constataram que 5 veículos saíram dos locais no dia do ataque em direção a cidade do MT.

A polícia civil do Mato Grosso informou que a gerência de combate ao crime organizado apura possíveis indícios da participação de criminosos paraenses na ação em Confresa, próximo a divisa com o Pará.

O crime

No dia nove de abril, uma quadrilha fortemente armada invadiu o quartel da PM no interior de Mato Grosso, fizeram um policial refém para roubar armas e munições e realizar a tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores.

Os criminosos usaram explosivos na tentativa de chegar até os cofres, mas segundo a polícia, não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro.

Depois da ação criminosa, dois assaltantes foram presos e 15 morreram em confronto com a polícia no Tocantins.

Militares do Pará e de outros quatro estados participam da operação de buscas aos criminosos na região do Araguaia, no Tocantins, na divisa com a região sudeste paraense.

Os dois suspeitos presos em redenção devem ser transferidos para o sistema prisional de Mato Grosso.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/09:28:56 Com informações do Por g1 Pará — Belém.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...