Vândalos furtam mais de 7 km de cabos de iluminação pública do canteiro central da BR-163 do perímetro urbano de Novo Progresso

Trecho onde os cabos forma furtados( Foto:Arquivo) – População é prejudica pelas ações criminosas praticadas atinge também em ruas, praças e avenidas de Novo Progresso.

Atos de vandalismo têm causado prejuízos aos cofres da Empresa Via Brasil-BR 163, responsável pela iluminação do trecho da BR-163,no perímetro urbano de Novo Progresso-PA.

O furto recorrente de cabos de cobre instalados em redes de alimentação de energia elétrica também atinge em praças, avenidas e marginais da BR-163, em Novo Progresso. A situação é preocupante, pois tem causado transtornos à comunidade, a rede que seria para iluminar as marginais da rodovia BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso foram furtados bem antes de ser inaugurado.

O prefeito Gelson Dill,diz que os vândalos furtaram uma grande quantidade de cabos dos postes da Via Brasil, nos canteiros da rodovia. Segundo o prefeito aproximadamente 7 km de cabos foram furtados

Apoio Ele conclamou o apoio da população para que ao observar alguém manuseando, sem fardamento ou identificação, o sistema de iluminação pública acione imediatamente as forças de segurança pública (polícias Militar e Civil)

Absurdo mais de 7 km de fios da iluminação da br-163 no perímetro urbano de Novo Progresso foram roubados a obra realizada pela empresa Via Brasil. a prefeitura de Novo Progresso a empresa Via Brasil a polícia militar pede a população em geral que tiver qualquer tipo de informação denuncie pedimos também aos comércios da beira da BR que tiver câmeras de segurança. que Olhem e Façam as denúncias isso é muito importante qualquer informação será muito bem-vinda para chegar até aos responsáveis ou interceptadores Novo Progresso é uma cidade ordeira e de pessoas de bens e Queremos continuar assim o Prefeito Municipal de Novo Progresso Gelson dill. fez um apelo hoje a sociedade para que ajude a elucidar o caso e a chegar aos responsáveis O Roubo já é o segundo na mesma obra que ainda nem foi inaugurada.. Prefeitura de Novo Progresso divulgou o furto nas redes e pede ajuda para encontrar os vândalos

27/03/2024/07:16:46

