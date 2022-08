Autoridades se reúnem com garimpeiros para ações contra fiscalização ambiental em garimpos na região de Novo Progresso

Garimpeiros reclamam da ação truculenta dos fiscais ambientais, que destrói equipamentos em qualquer situação, trafegando, trabalhando, até estacionados e parados sem estarem cometendo crimes ambientais. Esses são os principais problemas enfrentados na região. Para combater tais fiscalização e destruição, autoridades de Novo Progresso se reuniram na Câmara Municipal nesta quinta-feira,25 de agosto de 2022, com empresários e garimpeiros e sociedade civil organizada. A audiência pública foi convocada com finalidade de tomar medidas contra as fiscalizações ambientais, terminou por volta das 12h30min d esta sexta-feira (26).

Na audiência pública, com a participação de cerca de quinhentas pessoas, foi debatido e encontrado medidas para coibir a ação dos agentes ambientais. A primeira medida tomada é oficializar e provocar as autoridades federais para interferirem na questão, para paralisar de imediato as operações de fiscalizações com destruição de equipamentos na região.

“Os garimpos são considerados ilegais e a exploração de minério nas áreas de proteção ambiental é proibida por lei”.

Na audiência foi decidido que as primeiras medidas a ser tomada é oficializar as autoridades federais para cessar a fiscalização, ao contrário protestos serão realizados; fechamento da rodovia BR-163 e na sede do IBAMA no município.

Guardiões do Bioma

As ações fazem parte da Operação Guardiões do Bioma, composta pela Polícia Federal (PF), Forca Nacional, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A operação que vem acontecendo ha mais de 15 dias, visa coibir práticas criminosas na Amazônia legal, em garimpos na região da Flona Jamanxim e Parque Jamanxim nas áreas de preservação ambiental. Na última segunda-feira (22), segundo informaram garimpeiros e trabalhadores que residem nas áreas, a operação passou a balsa do Rio Jamanxim no garimpo Jardim do Ouro e seguiu para a região do Garimpo São Raimundo e Crepurizão que fica entre os municípios de Itaituba e Novo Progresso no Pará.A ação de garimpeiros e contrabandistas de animais que estariam agindo nos dois lados da fronteira entre Brasil e Colômbia vem preocupando o governo dos dois países.

