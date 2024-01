Vídeo: idoso que morreu após cair de escada rolante de 7 metros levava irmão para reabilitação

Manoel Francisco dos Santos Filho, de 75 anos, tentou se livrar de tumulto enquanto subia a escada.

Um vídeo registrou o exato momento em que o aposentado Manoel Francisco dos Santos Filho, de 75 anos, caiu do alto de uma escada rolante na estação Central do Metrô do Recife. O idoso morreu logo após o acidente, quando caiu de uma altura de 7 metros, que ocorreu na sexta-feira (12).

As imagens são fortes e mostram a movimentação de passageiros, que estavam descendo enquanto a vítima, que usava uma mochila e uma bermuda pretas, fazia o movimento contrário, subindo a escada.

O carrinho de um vendedor ambulante travou a saída da escada e as pessoas que estavam atrás começaram a se amontoar e empurrar, Manoel Francisco dos Santos Filhos, que caiu. De acordo com a polícia, o socorro chegou em 20 minutos no local, mas ele já estava morto.

Em um outro vídeo, é possível ver ainda, o momento em que algumas pessoas tentaram salvar Manoel. Segundo o G1, quando Manoel sofreu o acidente, ele voltava para casa após sair para ajudar o irmão, que sofreu um AVC. Era Manoel quem o acompanhava nas sessões de reabilitação.

Em entrevista ao Fantástico, a família de Manoel que morava em Jaboatão dos Guararapes, município vizinho da capital pernambucana, conta sobre como ele se dedicava a família.

“De manhã, ele acordava, fazia o café, deixava tudo pronto na mesa, entendeu? Tomava banho, se cuidava, para ir pegar o irmão em Candeias”, conta a viúva dele, Maria Auxiliadora dos Santos.

Dona Auxiliadora e Manoel eram casados a 50 anos. O homem era aposentado e deixou cinco filhos, nove netos e adorava jogar dominó.

“A família ficou muito arrasada. A gente não consegue entender, realmente, o que foi que aconteceu”, lamenta José Ériton da Silva, genro do idoso.

O delegado que investiga a morte de Manoel está aguardando o laudo do Instituto de Criminalística para concluir o inquérito e já ouviu o ambulante, dono do carrinho, que travou a escada.

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/11:21:55

