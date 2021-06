Unidade da Funai em Cuiabá distribui mais de 1 mil cestas básicas para comunidades indígenas

(Foto:Reprodução Divulgação Funai) – A unidade descentralizada da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Cuiabá realizou a entrega de 1.060 cestas de alimentos para o mesmo número de famílias indígenas no Mato Grosso. Esta nova fase de distribuição é uma parceria entre a Funai, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Cidadania, por meio do programa Brasil Fraterno.

A Conab é responsável pela aquisição dos gêneros alimentícios, armazenamento, montagem e entrega das cestas básicas à Funai, que, por sua vez, realiza a logística de distribuição dos itens às comunidades, o que conta também com o auxílio da companhia.

“É importante salientar que a Funai continua a realizar as ações voltadas para garantir a segurança alimentar e nutricional à população indígena no contexto da pandemia da covid-19, que infelizmente ainda não acabou. Estamos empenhados em contribuir para que as comunidades permaneçam em suas Terras Indígenas e evitem se deslocar até as cidades para não se expor ao contágio pela covid-19”, afirma o coordenador regional da Funai em Cuiabá, Benedito César Araújo.

Desde março de 2020, a Funai já distribuiu mais de 650 mil cestas básicas a comunidades indígenas em todo o território nacional. Foram cerca de 14 mil toneladas de alimentos entregues a mais de 200 mil famílias pelo país. A medida é fundamental para garantir a segurança alimentar e contribuir com o isolamento social das comunidades, colaborando para que os indígenas permaneçam nas aldeias e evitem, assim, o risco de contágio pela doença.

Atuação regional

A Coordenação Regional de Cuiabá atua junto aos povos indígenas das etnias Guató, Bakairi, Kayapó, Paresi, Chiquitano, Bororo, Negarotê, Nambikwara, Umutina, Wasusu, Halotesu, Terena e Aikanã. A unidade é responsável por coordenar e monitorar a implementação de ações de proteção e promoção dos direitos dos indígenas nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará.

A área de atuação desta unidade descentralizada da Funai abrange os municípios de Rondonópolis (MT), Comodoro (MT), Tangará da Serra (MT), Sapezal (MT), Campo Novo do Parecis (MT), General Carneiro (MT), Pontes e Lacerda (MT), Paranatinga (MT), Nobres (MT), Novo Progresso (PA) e Vilhena (RO), atendendo aproximadamente 12,3 mil indígenas.

Fonte:Assessoria de Comunicação / Funai

com informações da Coordenação Regional Cuiabá em 14 de junho de 2021

