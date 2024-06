Vídeo: pescadores filmam tubarão em rio da Amazônia

Momento em que tubarão é visto no rio | Foto: Reprodução

O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários.

Um tubarão é um tipo de peixe cartilaginoso, existem várias espécies, cada uma com as próprias características, eles são encontrados em todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até profundidades abissais. Algumas espécies também podem ser encontradas em águas salobras e até em rios.

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra um homem filmando um tubarão em alguma região da Amazônia. A cena chamou atenção pelo fato de não ser o habitat natural da espécie. Ainda não se sabe o que levou o tubarão até o local, o que despertou a curiosidade de especialistas.

Algumas espécies de tubarões podem viver em água doce e ocasionalmente ser encontradas em rios. Um exemplo é o tubarão-touro, também conhecido como tubarão-do-rio.

No entanto, a presença desses tubarões em rios é geralmente rara, sendo mais comum encontrá-los em áreas costeiras e estuários, onde a água é mais salobra.

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO NO X

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2024/10:17:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...