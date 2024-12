​Jovem paraense é morto a facada por colega de trabalho em frigorífico no Paraná

A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, conduzindo-o à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, onde permaneceu à disposição da Justiça. (Foto: Antônio Mendonça/ Catve)

De acordo com as investigações preliminares, o crime foi motivado por ciúmes e desentendimentos anteriores entre os dois trabalhadores.

Um jovem identificado como Yvan Oliveira, de 20 anos, natural da cidade de Primavera, no nordeste do Pará, foi morto com um golpe de faca na região do tórax na noite do último domingo (15). O crime ocorreu por volta das 23h30 dentro do frigorífico da empresa Lar, localizado em Matelândia, no oeste do Paraná. Segundo informações da Polícia Civil paranaense, o autor do homicídio é um colega de trabalho da vítima, preso em flagrante ainda no local. A reportagem do Grupo Liberal apurou que o corpo de Yvan Oliveira deve chegar ao Pará nesta terça-feira (17), mas ainda não há detalhes sobre o horário em que esse traslado deve ocorrer.

De acordo com as investigações preliminares, o crime foi motivado por ciúmes e desentendimentos anteriores entre os dois trabalhadores. A delegada Jéssica Farias, responsável pelo caso, explicou que os envolvidos já possuíam conflitos decorrentes de um relacionamento afetivo envolvendo uma mulher.

“Esses funcionários já possuíam desentendimentos prévios em decorrência de um relacionamento afetivo envolvendo uma mulher que seria ex-esposa de um dos envolvidos e o atual relacionamento da vítima”, afirmou a delegada em entrevista à imprensa do Paraná.

O crime aconteceu após o término do expediente. Conforme relato policial, Yvan Oliveira foi até o setor onde o suspeito trabalhava, momento em que os dois iniciaram uma discussão. Durante essa discussão, o autor desferiu um golpe de faca contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, conduzindo-o à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, onde permaneceu à disposição da Justiça. “O inquérito policial não está finalizado, segue aguardando o resultado de perícias e oitivas posteriores que serão feitas, a fim de entender todo o deslinde dessa situação que culminou com o homicídio”, acrescentou a delegada Jéssica Farias.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/08:25:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...