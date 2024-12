Policial penal é preso em flagrante suspeito de abuso sexual contra presos em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | Maxwell Anderson Carlos Santos foi preso na tarde do último domingo (15/12), após denúncia do Ministério Público do Estado do Pará.

O policial penal Maxwell Anderson Carlos Santos foi preso em flagrante na tarde do último domingo (15), em Parauapebas, no sudeste do Pará, sob suspeita de abuso sexual contra dois presos provisórios. Os detentos denunciaram o policial durante audiência de custódia e alegaram que os abusos ocorreram na Cadeia Pública de Parauapebas.

A denúncia foi encaminhada pela Promotoria de Parauapebas à Polícia Civil, que efetuou a prisão. Maxwell foi conduzido até a 20ª Seccional Urbana, onde foi ouvido e teve a prisão formalizada. O policial permanece à disposição da Justiça enquanto o processo segue em andamento.

Em nota oficial, a Polícia Civil confirmou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de estupro e que testemunhas foram ouvidas. O caso está sendo investigado sob sigilo pela Seccional de Parauapebas.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) também se manifestou por meio de nota. Informou que o servidor encontra-se preso e que a Corregedoria Institucional está apurando o caso. “A Seap ressalta que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores”, diz o comunicado. A secretaria reforçou que as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.

A reportagem tenta contato com a defesa do policial penal para ouvir sua versão dos fatos.

