﻿﻿Mulher põe corpo para fora de carro em movimento e tem cabeça esmagada

Uma mulher de cerca de 35 anos de idade acabou vindo a falecer devido a um acidente trágico [VIDEO] envolvendo um veículo e um poste. No momento do acidente, a mulher estava quase com seu corpo inteiro para fora do carro e sua cabeça acabou sendo totalmente esmagada por um poste em uma rodovia.

A mulher em questão se chamava Natalia Borodina, que é natural de Moscou, que fica localizado na Rússia, no momento do acidente ela estava em uma das rodovias da República Dominicana e, no momento em que ficou acidentada, foi filmada pelo condutor do veículo no qual a mulher estava. No vídeo dá para ver que a jovem moça estava se divertindo com toda a situação, inclusive ela estava fazendo topless no momento do acidente.

As imagens acabaram tendo que ser cortadas alguns segundos antes da mulher, que também tem um filho de 8 anos de idade, bater em um poste com muita força. Alguns veículos de comunicação da Rússia disseram que Borodina chegou a ser levada até o hospital, no entanto infelizmente ela não aguentou e morreu por causa dos graves ferimento em sua cabeça.

Outro caso que acabou chamando a atenção de todos, aconteceu no Brasil e envolve um jovem rapaz de apenas 19 anos de idade que veio a falecer ao tentar tirar uma selfie com metade do corpo para fora de um veículo que estava em movimento, em São Paulo. A condutora do carro acabou se distraindo e perdeu a direção do veículo. O rapaz, que estava na parte de trás do carro, acabou colidindo sua cabeça com uma árvore.

Os policiais que estão responsáveis pela investigação ainda investigam as circunstâncias da morte do rapaz, que inicialmente foi registrada como homicídio culposo, onde a pessoa não teve a intenção de matar a outra. O acidente aconteceu em agosto e o rapaz acabou sendo sepultado dias depois do trágico acidente. No dia do acidente, de acordo com algumas fontes, os dois jovens se encontravam em um bar, porém o condutor do veículo não apresentou nenhum sinal de que havia ingerido bebida alcoólica.

Mesmo o exame [VIDEO] não apontando nada, a polícia ainda tem suspeitas de que a condutora dirigiu alcoolizada e fez a solicitação de um exame de sangue.

Uma testemunha que estava no local na hora do acidente disse que a condutora freou o veículo e engatou a marcha-ré e com isso acabou subindo na calçada e depois colidiu em um muro. O rapaz nesse momento ainda estava desacordado e com o corpo para o lado de fora do carro. O rapaz ainda foi encontrado com vida, porém no caminho do hospital ele acabou vindo a falecer. #Bizarro #curioso #acidentes

