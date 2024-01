Abertas as inscrições do CNH Pai D’égua em Belém

Veja quais os requisitos e locais para participar do Programa de Habilitação Gratuita no Estado do Pará.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) deu início às inscrições para o Programa Social CNH Pai D’égua, nesta segunda-feira (29), que é destinado à população de baixa renda da Região Metropolitana de Belém.

Locais de Inscrição Presencial:

Belém: Praça Dom Pedro II, em frente à Prefeitura

Mosqueiro: Praça do Carananduba

Outeiro: Pistão da Água Boa

As carretas ficarão disponíveis para inscrições do dia 29 de janeiro até 7 de fevereiro, proporcionando uma ampla janela de oportunidade para os interessados.

Documentação Necessária:

Os interessados devem comparecer aos locais de inscrição presencial munidos de toda a documentação requerida no edital do programa.

No entanto, é importante destacar que as inscrições também podem ser realizadas de forma online, exclusivamente pelo site oficial do programa: www.chppd.detran.pa.gov.br.

Sobre o CNH Pai D’égua:

Objetivo: O programa, coordenado pelo Governo do Estado por meio do Detran, tem como objetivo fornecer de forma gratuita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda.

Público-Alvo: Indivíduos que desejam obter a primeira habilitação.Aqueles que buscam adicionar ou mudar de categoria na CNH.

Requisitos para Inscrição: Inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até setembro de 2023.Idade mínima de 18 anos.Conclusão do ensino fundamental.

Vagas Disponíveis: Este ano, o programa disponibiliza 60 mil vagas, abrangendo todos os 144 municípios do estado.

O Programa Social CNH Pai D’égua visa proporcionar oportunidades de mobilidade e acesso à habilitação para aqueles que enfrentam restrições financeiras, reforçando o compromisso do governo em promover inclusão e igualdade de oportunidades.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/12:39:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...