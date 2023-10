Ação para retirada de invasores em Terra Indígena no Pará tem prisão de fazendeiro e ex-vereadora foragida

Pecuarista Derly Ramiro é preso em TI após PF encontrar arma irregular — Foto: Divulgação

A operação das forças de segurança que visa retirar invasores da Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu (PA), prendeu, nesta terça-feira, um pecuarista que atua de forma irregular na região, o fazendeiro Derly dos Santos Ramiro. Ele foi detido após agentes da Polícia Federal encontrarem uma espingarda não cadastrada dentro da propriedade. Bens e documentos pertencentes a uma ex-vereadora foragida também foram recolhidos na fazenda.

Derly Ramiro, que alega ocupar o terreno desde os anos 90, pagou uma fiança de R$ 7 mil e foi liberado. Ele responderá em liberdade. Os agentes da PF foram até a Fazenda Dois Irmãos, propriedade do pecuarista, para informar ao proprietário sobre a desocupação obrigatória da região. Além da espingarda, 30 gramas de maconha foram apreendidas.

Em um dos quartos da casa, a PF encontrou também bens do casal Lauanda Guimarães e de Rogério Goiano, como roupas, calçado, bolsas e um veículo. A mulher é ex-vereadora de Alto Horizonte (GO) e foi cassada por extorquir o prefeito, de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas. Tanto ela quanto o marido encontram-se foragidos.

O casal é dono de um posto de gasolina clandestino na localidade de Vila Renascer, que foi desativado no primeiro dia da operação de desintrusão. De acordo com a PF, Lauanda Guimarães já foi detida em 2021 após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua casa:

— Foi encontrado ouro, droga, arma e até animal silvestre, um mico. Ela foi encaminhada para a Polícia Civil e autuada em flagrante — explica o delegado Leandro Fernandes, da Polícia Federal, que participa da operação — Já o Goiano é famoso na região por vender lotes e ser uma pessoa bastante temida.

Ainda segundo o delegado, Rogério Goiano, descrito como um dos maiores rendeiros e desmatadores da região, ameaçou jornalistas que acompanham a operação. Um inquérito da PF foi aberto por conta do episódio.

— Sabemos que eles estão na região aqui. Estamos tentando localizá-los. Possivelmente eles estarão armados — conclui o delegado.

Entenda

Forças de segurança deflagraram nesta segunda-feira a maior operação de desintrusão de invasores de terras indígenas no Pará. Cerca de 150 agentes da Força Nacional e outros 60 policiais federais darão início à primeira etapa da ação que visa retirar da TI Apyterewa, localizada no município de São Félix do Xingu, aproximadamente 2 mil pessoas que vivem ilegamente na área, a mais devastada entre as terras indígenas nos últimos quatro anos.

A Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério dos Povos Indígenas, o Comando Militar do Norte e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) também participam da ação.

Território do povo Parakanã, a Terra Indígena Apyterewa perdeu nesse período 324 km² de floresta, maior que a área de Fortaleza, algo em torno de 32.400 campos de futebol. É a maior devastação de uma área de floresta derrubada na Amazônia entre as terras indígenas, de acordo com o Imazon. As áreas desmatadas na TI Apyterewa vêm sendo ocupadas sistematicamente pela criação de gado ilegal. Homologada em 2007, a Apyterewa conta com uma população de 729 pessoas distribuídas em 20 aldeias.

Um comunicado foi entregue aos invasores para que desocupassem “imediatamente” a área de maneira voluntária levando consigo seus pertences e animais antes de a operação ter início. O panfleto cita o artigo 231 da Constituição Federal, sobre a demarcação, proteção e respeito aos bens das terras ocupadas pelos povos indígenas como obrigação da União.

Só na terra Apyterewa há cerca de 70 mil cabeças de gado, já embargados pelo Ibama, com publicação de edital de notificação determinando a retirada dos animais criados ilegalmente na área. O governo promete que haverá monitoramento constante para evitar o retorno de posseiros e invasores.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a desintrusão para reintegração de posse das TIs ocorrerá de “forma negociada com as famílias não indígenas que vivem lá e com assistência do Governo Federal como transporte, doação de cesta básica, cadastro para verificar se as famílias têm direito a Programa de Reforma Agrária e orientação para inscrição no Cadastro Único para as famílias que ainda não façam parte”.

Fonte: Daniel Biasetto / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/15:50:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...