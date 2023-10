Colisão frontal entre carretas deixa um morto em Mato Grosso; veículos pegaram fogo

O acidente envolvendo duas carretas, foi registrado, ontem à noite, no trecho da rodovia federal em Várzea Grande. O resgate da concessionária foi acionado e constatou o óbito de um condutor. O motorista Gilson Bonehenberger, de 38 anos, faleceu no local.

Conforme assessoria da Nova Rota do Oeste, as informações iniciais apontam para uma colisão entre duas carretas após tentativa frustrada de ultrapassagem. Após a batida, o primeiro veículo que transportava tijolos e embalagens plásticas de água sanitária ficou sobre pista e derramou parte da carga, em seguida pegou fogo.

O segundo veículo envolvido parou na faixa de domínio e teve a cabine inteiramente incendiada. O condutor da primeira carreta foi socorrido ao Pronto Socorro de Várzea Grande, o segundo morreu no local. A pista ficou bloqueada até o combate completo das chamas e limpeza da pista.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. A causa e dinâmica da colisão ainda serão apuradas.

Em Sinop, morreu no hospital o jovem ferido em acidente entre moto e carreta na BR-163. Uma carreta caiu em vala de escoamento após colisão com carro em Sinop. Entre Campo Verde e Chapada dos Guimarães um acidente deixou dois mortos.

Fonte:Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: reprodução) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2023/10:18:44

