Acidente com danos materiais envolve dois veículos na avenida Dr. Isaias

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Dois veículos colidiram no final da manhã desta terça-feira (01), na avenida Dr. Isaias Antunes região central de Novo Progresso.

O acidente ocorreu no entroncamento da Avenida com Rua Belém que da acesso ao lago Muncipal. Apenas danos materiais foram registrados.

O automóvel Fiat Touro placa QUC 4513, conduzido por um Militar do Exercito na Avenida Dr. Isaias , o Chevrolet COBALT LTZ, branco, placa QBH 7141 T conduzido por uma mulher na rua Travessa Belém. A Policia Militar foi chamada para registrar a ocorrência.

O Transito ficou complicado no local.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

