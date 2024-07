Acidente com ônibus deixa 10 mortos e mais de 40 feridos em SP

Foto: Reprodução/G1 | O gravíssimo acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), em Itapetininga, no interior de São Paulo. Veículo bateu em pilar de um viaduto após ter apresentado pane mecânica. Ao todo, 52 pessoas estavam no ônibus.

Pelo menos 10 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta sexta-feira (5), em Itapetininga, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas tiveram ferimentos graves, 13 moderados e 24 leves.

Ao todo, 52 pessoas estavam no ônibus. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e para o Hospital Adib Jatene, também em Sorocaba.

Conforme a assessoria do Hlob, 43 vítimas foram encaminhadas para a unidade. No boletim divulgado às 8h20, o hospital informou que seis vítimas estavam em estado grave, cinco em estado estável, e outras 32 em estado leve. Já o CHS informou que recebeu uma criança de dois anos com ferimentos leves, e o tio dela, também com ferimentos leves.

O acidente aconteceu no km 171 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127). De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista informou à equipe que o ônibus bateu em um pilar de um viaduto após, supostamente, ter apresentado uma pane mecânica. Ele deve prestar esclarecimentos à polícia nas próximas horas.

Fonte: G1

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

