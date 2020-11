Acidente entre carreta e caminhão-tanque deixa um ferido na BR-163, em Itaituba

Foto: Reprodução/Plantão Por: Plantão 24horas News Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para prestar socorro, o motorista da carreta, identificado como Jilvan Rodrigues, de 45 anos, teve suspeita de fratura no cotovelo. A esposa e um neto, de 4 anos, que também estavam no caminhão, saíram ilesos.

De acordo com informações, os dois veículos colidiram bem próxima a uma curva considerada estreita. As causas precisas ainda são desconhecidas.

