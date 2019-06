Acidente envolvendo caminhão e moto provoca morte de soldado da Aeronáutica na BR-316, no Pará

Soldado da Aeronáutica morre em acidente envolvendo caminhão e moto na Grande Belém. — Foto: Reprodução / Polícia

O caso ocorreu na noite de sábado (22) em Marituba, na região metropolitana de Belém.

Um acidente na rodovia BR-316, envolvendo um caminhão e uma moto, provocou a morte do soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) Carlos Mateus Pimentel de Brito Pinto. O caso ocorreu na noite de sábado (22) em Marituba, na região metropolitana de Belém.

Segundo a Polícia, a vítima conduzia a moto quando o caminhão tentou fazer uma conversão no retorno nas proximidades do posto Oriente, quando atingiu a motocicleta no sentido oposto da rodovia. O soldado Carlos Pinto morreu no local do acidente.

O motorista do caminhão foi conduzido para a Seccional de Marituba, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito.

De acordo com a Polícia, foi arbitrada fiança de cinco salários mínimos. O valor não foi pago e o motorista foi mantido preso para passar por audiência de custódia no Fórum Judiciário de Marituba. O motorista não estava sob efeito de álcool ou drogas, segundo a Polícia.

O corpo do soldado foi removido ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

A FAB lamentou o ocorrido e informou, em nota, que o Comando da Aeronáutica está prestando todo apoio à família do militar, que pertencia ao efetivo do Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE).

