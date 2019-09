Acidente tira a vida de farmacêutico de Novo Progresso

O acidente aconteceu na rodovia BR 163 , na curva próximo ao Grupo Gêo, o veiculo seguia sentido Moraes Almeida / Novo Progresso.(Foto:WhatsApp)

Nesta quarta-feira (18), por volta das 12h30mn, um grave acidente vitimou um farmacêutico de Novo Progresso conhecido por Leo – [Leordiono Soares Sobrinho de 52 anos”]. “Conforme informações atualmente trabalhava com a farmácia São Paulo na Avenida João Atilis”.



Acidente

O acidente foi sozinho, o veiculo conduzido por leo capotou e parou de pneus para cima, ele ficou preso no cinto de segurança. Populares chegaram rapidamente na vitima, ela estava inconsciente, uma equipe de socorrista do SAMU levou a vitima para atendimento de emergência do Hospital municipal de Novo Progresso com vida. Duas horas após ele veio óbito, tinha fratura na cabeça.

Aguarde mais informações.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...