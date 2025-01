Acolhimento a imigrantes: Santarém recebe o selo MigraCidades pela 4ª vez consecutiva

Selo MigraCidades foi conquistado pela quarta vez pelo município de Santarém — Foto: Rony Aires

Entrega da certificação foi de forma remota; reconhecimento faz parte do processo de certificação.

Pela 4ª vez consecutiva, a Secretaria municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), que administra a Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias (CAAF), em Santarém, oeste do Pará, recebe a certificação do Selo MigraCidades. A premiação foi entregue pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU para as migrações e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em solenidade online, no dia 16.

O selo é parte do processo de certificação MigraCidades: aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil e foi entregue aos governos locais que participaram com sucesso de todas as etapas previstas até a certificação.

No Estado do Pará, somente Santarém recebeu a certificação que tem o objetivo de apoiar os governos locais a aprimorarem o acolhimento e a integração das pessoas migrantes.

Dentre as ações já implementadas por Santarém, destacam-se as principais atividades realizadas, com o acolhimento institucional que desde 2017 vem desenvolvendo acolhimento aos migrantes venezuelanos, em sua maioria indígenas da etnia Warao; acesso e integração à educação; ao mercado de trabalho; às políticas de Assistência Social e Cidadania; à saúde; à integração à educação.

O município se destacou, pois os direitos das pessoas migrantes à educação são assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

“Com muita alegria que a gente recebe essa certificação e estarmos entre vários municípios do país recebendo o certificado. É a confirmação que a gente está caminhando junto com outras políticas públicas, junto com as secretarias municipais de saúde, educação, trazendo esse atendimento para esse público migratório. É um desafio muito grande, por conta do dialeto, da cultura. O certificado a gente recebe, mas é de toda essa grande equipe que soma forças para estar fazendo esse desafiador acolhimento em Santarém”, pontuou a titular da Semtras, Celsa Brito.

Além da secretária de Assistência Social, estiveram acompanhando a certificação, a chefe do Núcleo de Gestão do Suas, Adriany Oliveira, a coordenadora da Proteção Social Especial, Marlen Ribeiro e o coordenador da Casa de Acolhimento e Famílias (CAAF), Haroldo Gonzaga.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/15:56:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...