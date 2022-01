Matador de Aluguel -Acusado de executar dois empresários em Novo Progresso é preso pela PRF em Santarém

Paulo Cabral Ferreira – Pai e Filho – (Foto: Reprodução PRF) – PRF prende “matador de aluguel” em Santarém

Na tarde desta quinta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o homem identificado como Paulo Cabral Ferreira, acusado de cometer quatro homicídios, dentre eles a participação na execução de dois empresários em Novo Progresso. (A informação é do O Impacto)

A prisão ocorreu durante fiscalização a um ônibus que saía de Santarém com destino a Porto Alegre, na BR 163, KM 995, em Santarém. O indivíduo pretendia seguir para Novo Progresso, onde também tem residência fixa.

De acordo com a PRF, Paulo Cabral Ferreira encontra-se com mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com tipificação penal no artigo 121 da Decreto-Lei n 2848 (Homicídio Qualificado).

Após abordagem e verificação foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade do preso e da equipe de policiais, conforme os requisitos constantes na Súmula Vinculante n° 11 do STF e Decreto 8.858/2016.

Posteriormente foi encaminhado à 16° Seccional de Polícia Civil de Santarém para apresentação perante a autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

