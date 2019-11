Acusado de matar policial e motorista de ônibus é preso no bairro do Bengui em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma das vítimas de Romariho foi um motorista de ônibus assassinado no dia 22 de junho de 2015, no mesmo bairro. O rodoviário foi morto a tiros por Romarinho durante um assalto ao coletivo que conduzia. Por esse crime, Romarinho teve mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele também é apontado como responsável pelo assassinato de um sargento reformado da PM.

Romarinho seria responsável por pelo menos quatro homicídios Romário Castro da Silva, de 27 anos, conhecido pelo apelido de Romarinho, foi preso nesta sexta-feira (1), acusado de ter cometido pelo menos quatro homicídios e uma tentativa de homicídio. A prisão dele foi efetuada por policiais militares do 24º Batalhão (24º BPM), no bairro do Bengui, em Belém.

