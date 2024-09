‘Round 6’: Netflix divulga trailer da segunda temporada da série de sucesso; confira

Série sul-coreana, Round 6. (Foto: Divulgação/Netflix)

Os novos episódios da segunda temporada chegam à plataforma de streaming no dia 26 de dezembro deste ano.

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (19) o primeiro trailer oficial da segunda temporada de “Round 6”. Também foi apresentado o primeiro pôster da nova fase da produção sul-coreana, que se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma. Os novos episódios estão previstos para estrear no dia 26 de dezembro deste ano.

O diretor, roteirista e produtor executivo Hwang Dong-hyuk revelou algumas surpresas para a próxima temporada. O protagonista Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, vencedor do Emmy, estará de volta aos jogos. No final da primeira temporada, Gi-hun prometeu vingança, e agora, o grande questionamento é: ele conseguirá cumprir sua promessa? Hwang ainda destacou que o misterioso líder continuará sendo um inimigo formidável.

Além da segunda temporada, a Netflix já confirmou que “Round 6” terá uma terceira e última temporada, com previsão de lançamento para 2025. O sucesso global da série, lançada em 2021, cativou milhões ao mostrar um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro competindo em uma série de jogos infantis com consequências mortais.

“Round 6” não só dominou as telas, mas também marcou presença no Emmy Awards, sendo a primeira produção não falada em inglês a ser indicada na categoria de Melhor Drama, em 2022. O impacto da série foi tão grande que levou à criação de um reality show derivado, “Round 6: O Desafio”.

Confira o teaser de Round 6:

20/09/2024/11:52:57

