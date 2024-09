EUA apreendeem avião de Nicolás Maduro e pressionam presidente da Venezuela

Fonte: jetphotos.com | No passado dia dois de setembro os EUA apreenderam o avião do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o levaram para a Flórida. O avião é equivalente ao Air Force One do presidente dos EUA, tornando essa apreensão única na história recente. O Departamento de Justiça dos EUA alega que o avião foi apreendido devido à violação de sanções por parte de Maduro e à má governança da Venezuela.

A apreensão foi realizada na República Dominicana e ocorreu em meio a uma escalada de relações geladas entre os EUA e a Venezuela. Maduro havia usado o avião para suas viagens ao Brasil e a Cuba no passado recente. De acordo com o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, o avião havia sido comprado ilegalmente de uma empresa na Flórida por US$ 13 milhões (R$73 milhões). Além disso, ele não estava registrado em nome do governo venezuelano, mas de um indivíduo na República Europeia de San Marino.

Além disso, o Dassault Falcon 900EX de Maduro, construído na França, é o segundo avião a ser apreendido este ano. Autoridades dos EUA também confiscaram recentemente um avião de carga Boeing 747 venezuelano na Argentina, o que levou Maduro a ir ao vivo na televisão nacional e chamar os EUA de “um império gringo perverso e vingativo”.

Mandado de prisão de Maduro e reeleição fraudulenta

As autoridades federais dos EUA estão no encalço do governo venezuelano há alguns anos por corrupção. Desde que substituiu Hugo Chávez como presidente venezuelano em 2013, Maduro tem sofrido sanções constantes dos EUA devido à má gestão econômica do país. Por exemplo, em 2020, os EUA emitiram um mandado de prisão contra o Nicolás Maduro e 14 outros oficiais venezuelanos com acusações de tráfico de drogas, narcoterrorismo e corrupção. O departamento também colocou uma recompensa de US$ 15 milhões por Maduro. Isso ocorreu depois que um tribunal federal em Nova York condenou dois sobrinhos da esposa de Maduro a 18 anos de prisão em 2017 devido ao contrabando de cocaína — os dois foram libertados em 2022 como parte de uma troca de prisioneiros.

Recentemente, o Departamento de Estado dos EUA tem estado na ofensiva, tentando interromper o fluxo de bilhões de dólares para a Venezuela por meio de sanções a autoridades venezuelanas e liquidação de contas bancárias. De acordo com o ex-procurador-geral William Barr, o regime de Maduro está no radar dos EUA há algum tempo. Barr alega que Maduro tem sido um dos principais culpados conspirando com as FARC (um grupo guerrilheiro colombiano) para contrabandear cocaína para os EUA há mais de 20 anos.

O Sr. Maduro está sob crescente pressão, especialmente após as eleições venezuelanas recentemente concluídas que ele alega ter vencido. Isso apesar das alegações de fraude eleitoral generalizada nas pesquisas. Sua reeleição levou a semanas de protestos no país, onde mais de 27 pessoas morreram e mais de 2.400 pessoas foram presas. O ministro da defesa recentemente classificou as marchas antigovernamentais como um golpe.

Apesar da suprema corte venezuelana ter mantido a vitória de Maduro, os EUA reconheceram o concorrente de Maduro, Edmundo Gonzalez, como o presidente legítimo. Em retaliação, o regime de Maduro tentou silenciar qualquer oposição aos resultados das eleições – chegando até a prender Gonzalez e seu advogado com acusações de conspiração e usurpação de funções. Entretanto, Gonzalez abandonou a Venezuela para cumprir exílio na Espanha.

A economia incipiente da Venezuela

A Venezuela está em queda livre, passando de um país latino-americano mais rico para um país à beira de uma guerra civil. Apesar de estar sobre os maiores depósitos de petróleo do mundo, o país está em uma crise contínua alimentada por agitação política, insegurança alimentar e declínio econômico. Além disso, com pouca atividade econômica no país, as ondas de saques são uma norma em todo o país.

Embora relatórios recentes mostrem que a taxa de inflação do país caiu nos últimos anos, ela ainda é uma das mais altas do mundo. Como resultado, agora temos um fluxo de venezuelanos migrando para países vizinhos da América Latina. Mais de 7,7 milhões de pessoas fugiram da Venezuela na última década. Por outro lado, os jovens deixados para trás também estão tentando a sorte em jogos online, como eSports e cassinos online, à medida que encontram novas maneiras de gerar renda e escapar da crise do país.

O setor industrial da Venezuela gira em torno do petróleo e responde por mais de 37% do PIB do país. Maduro tentou reviver a indústria do petróleo, mas as sanções paralisantes dos EUA ao seu regime e a falta de manutenção tornaram isso impossível. Como resultado, houve relatos de torres de petróleo e oleodutos quebrados e com vazamento no oeste da Venezuela. Com praias transformadas em manchas de óleo e peixes manchados de óleo, isso também afetou o setor pesqueiro — a pesca comercial teve que jogar fora quase todas as suas capturas.

Além disso, outros setores, como construção e manufatura, que respondem por 12% do PIB, também estão em dificuldades. No entanto, a agitação civil afetou mais o setor de serviços do país, que emprega mais de 71% da população e responde por mais de 50% do PIB.

Fonte: Cene Produtora de Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/16:42:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...