VÍDEO: Cães são tingidos para parecerem pandas em zoológico na China

Dois animais da raça Chow Chow foram tingindos por funcionários do Zoológico de Shanwei para enganar os frequentadores do local (Foto: Reprodução/New York Post)

Apesar de negar inicialmente, a direção de um zoológico na China admitiu que estavam tingindo cães para exibir aos visitantes como se eles fossem pandas. Dois animais da raça Chow Chow foram tingindos por funcionários do Zoológico de Shanwei para enganar os frequentadores do local.A confissão veio após imagens dos cãezinhos começarem a circular nas redes sociais. De acordo com a imprensa local, visitantes enganados alegaram que só perceberam o golpe quando um dos supostos pandas começou a ofegar e latir.

Em um vídeo, que viralizou entre os internautas, é possível ver um dos animais realizando essas ações e, pouco depois, um segundo cãozinho pode ser visto passeando e abanando o rabo encaracolado. Confira:

Após a admissão, muitos dos frequentadores do zoológico pediram a devolução do valor do ingresso.Um caso semelhante já foi descoberto em outro zoológico na China, em maio deste ano, em Taizhou (província de Jiangsu). Os pandas falsos exibidos também eram cães da raça Chow Chow. Um porta-voz do zoológico disse que esse foi o “jeitinho” para lidar com a ausência de pandas, que costumam atrair grande número de visitantes.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2024/12:42:24

