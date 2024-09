Miss Universo Brasil 2024: conheça as 27 participantes que disputam título em edição histórica

Foto: Kissia Oliveira Miss Universe Pará | Final acontece nesta quinta-feira (19).

O concurso Miss Brasil 2024 terá sua final nesta quinta-feira (19), no Teatro Gamaro, em São Paulo. Uma candidata de cada estado do país está competindo pela coroa e pelo direito de representar o Brasil no Miss Universo. Esta edição marca uma nova fase do concurso, que pela primeira vez não impõe limite de idade e permite a participação de mulheres casadas, mães e trans.

Desde o último sábado (14), as candidatas estão confinadas em São Paulo, cumprindo uma intensa agenda de compromissos e participando da fase preliminar, que ocorreu na quarta-feira (18). As provas incluem desfiles de traje de banho, traje de gala e traje típico. Na final, as seis semifinalistas serão escolhidas por um júri, enquanto a sétima será eleita por voto popular. O público pode votar na sua candidata favorita no site oficial do Miss Universo Brasil.

A final terá a presença de nomes importantes do mundo da beleza, incluindo a Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, e vencedoras históricas do Miss Brasil, como Natália Guimarães (2007) e Ieda Maria Vargas (1963), a primeira brasileira a ganhar o Miss Universo. O evento será apresentado por Julia Gama (Miss Brasil 2020) e contará com números musicais da cantora Wanessa Camargo.

Conheça as participantes do Miss Brasil 2024

Acre – Laryssa Costa

Alagoas – Gabriele Marinho

Amapá – Joana Flexa

Amazonas – Ana Sarah Barreto

Bahia – Daniela Ataides

Ceará – Kellen Alves

Distrito Federal – Suamy Goulart

Espírito Santo – Letícia Galvão

Goiás – Lara Borges

Maranhão – Ane Caroline Diniz

Mato Grosso – Calita Franciele

Mato Grosso do Sul – Lulu Oliveira

Minas Gerais – Tatiana Gonçalves

Pará – Kissia Oliveira

Paraíba – Ana Kezya Alves

Paraná – Taynara Gargantini

Pernambuco – Luana Cavalcante

Piauí – Gabriela Pessoa

Rio de Janeiro – Maria Fabiana Mata

Rio Grande do Norte – Rita Leão

Rio Grande do Sul – Eduarda Dallagnol

Rondônia – Renata Dantas

Roraima – Karol Falcão

Santa Catarina – Carolina Schuler

São Paulo – Milla Vieira

Sergipe – Milena Cassiano

Tocantins – Jackeline Balestra

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2024/03:38:28

