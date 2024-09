Avião faz pouso forçado após rato vivo ser encontrado em comida de passageira

Passageiro clandestino foi descoberto a bordo (Foto: Reprodução / Freepik)

Passageiros precisaram trocar de aeronave.

A presença de um rato, que supostamente apareceu na comida de uma passageira, obrigou um avião da companhia aérea escandinava SAS a fazer um pouso inesperado na Dinamarca, informou nesta sexta-feira (20.09) um porta-voz da empresa. A aeronave voava de Oslo, capital da Noruega, para Málaga na quarta-feira, quando o passageiro clandestino foi descoberto a bordo e o levou a fazer uma escala não programada em Copenhague. “De acordo com os nossos procedimentos, houve uma mudança de avião para uma inspeção”, disse à AFP Øystein Schmidt, porta-voz do SAS na Noruega.

“É algo que acontece muito raramente”, disse ele.Os passageiros, por sua vez, pareciam ter encarado o incidente com humor. “Acredite ou não, uma senhora sentada ao meu lado (…) abriu a comida e um rato saltou de dentro”, publicou um dos viajantes, Jarle Børrestad, no seu perfil do Facebook com uma foto com duas mulheres, todas sorridentes.

Os passageiros concluíram a viagem para Málaga a bordo de outro voo. “Estabelecemos protocolos para essas situações, que também incluem uma revisão com nossos fornecedores para garantir que isso não aconteça novamente”, disse Schmidt.

