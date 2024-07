Flona Jamanxim – A vingança será com fogo

Foto principal Dia do Fogo, em agosto de 2019, ganhou repercussão internacional – (Foto:Reprodução)



Diante das ações ambientais, promovidas pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente) , através dos fiscais ambientais do ICMBio na Flona Jamanxim, onde as benfeitorias estão sendo destruídas e moradores despejados à força da lei, algumas dessas vítimas já tem em mente como revidarão estas ações caso o Governo realmente os obriguem a sair das propriedades.

Com o prazo de 30 dias concedido (já vencido) para retirar os bovinos das áreas embargadas e outras,eles relatam a dificuldade do acesso para documentos, e pela falta de pastagem na região, muitos destes bovinos ainda permanecem na área de proteção ambiental. (O ICMBio não divulgou números de bovinos retirados)

O Jornal Folha do Progresso conversou com diversos moradores em torno e da Flona Jamanxim , eles relatam que estão sendo ameaçados e muitos deles já notificados para retirar os bovinos e saírem da reserva. A situação está complicando cada dia mais, “sabemos que os recursos são poucos, mas caso isso venha ocorrer eu vou incentivar para botar fogo em tudo”, disse morador indignado com à notificação em mãos. O Plano é este, vamos avançar com esta ideia e o governo que apague – não estão lá no Pantanal – que venha proteger a floresta deles, argumentou.

Leia também:FLONA JAMANXIM – Após ganharem mais 30 dias para retirada de bovinos,moradores relatam destruição das propriedades

*Após frustração com Marina da Silva, produtores marcam encontro para traçar novas ações de resistência na Flona Jamanxim em Novo Progresso

Flona Jamanxim

Segundo dados do ICMBio ( Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ) há cerca de 100 mil cabeças de gado na Flona do Jamanxim e em outras duas outras Flonas próximas a ela (Crepori e Itaituba II). Aproximadamente 85% destes animais são criados na Flona do Jamanxim.

A Flona possui 1,3 milhão de hectares, localizada no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

“A temporada seca ocorre de julho a novembro, mas se iniciou mais cedo este ano”.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Adecio Piran e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2024/17:23:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...