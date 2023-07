Adolescente 17 anos é assassinado a tiros em Uruará (PA)

Adolescente morreu na hora (Foto: Reprodução)

O crime ocorreu no último sábado (01), pelo menos 6 disparos de pistola acertaram o menor

A Policia Militar do município de Uruará, oeste do Pará, foi acionada para verificar uma situação de homicídio ocorrido na noite do último sábado (01). No bairro Pimentolândia.

De posse das informações, os policiais chegaram no local e se depararam com o menor infrator Gustavo conhecido como “14”, que morreu na hora, segundo a policia, ele era acostumado a furtar e roubar na cidade.

O local foi isolado, e a policia civil foi acionada para os procedimentos cabíveis e remoção do corpo.

Segundo a PM, o menor levou pelo menos 6 disparos, que atingiram a região de sua cabeça.

Até o fechamento desta matéria, a motivação do crime é desconhecida, mas a policia segue investigando o caso na tentativa de localizar os assassinos.

Fonte: Portal Plantão 24horas News, com informações Gazeta real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/18:07:07

