Bolsonaro afirma que está ‘na UTI’, mas ainda não ‘morreu’ para a eleição de 2026

Bolsonaro: “Não é justo [falar de substituto]. Estou na UTI, não morri ainda, não é justo alguém querer dividir o meu espólio” (Foto:Alan Santos / PR / Arquivo)

Ex-presidente diz ainda não ser justo discutir sucessor, já que ainda vai recorrer da condenação de inelegibilidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou nesta segunda-feira, 3, que não considera justo debater quem será o “sucessor do bolsonarismo” e herdeiro de seu legado político em 2026. Essa afirmação vem após sua condenação a oito anos de inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) três dias atrás.

“Não é justo [falar de substituto]. Estou na UTI, não morri ainda, não é justo alguém querer dividir o meu espólio. Não tem nome de conhecimento no país todo para fazer o que fiz nos 4 anos, nós ajudamos a surgir certas lideranças. (…) Bons nomes apareceram, mas ainda não tem esse carimbo”, afirmou o ex-chefe do Executivo, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News.

Embora a decisão da Corte Eleitoral tenha efeito imediato, a defesa de Bolsonaro planeja recorrer. Seus advogados aguardam a publicação oficial da decisão para definir a melhor estratégia jurídica, incluindo a apresentação de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Defesa quer analisar o julgamento completo

O advogado Tarcísio Vieira, representante de Bolsonaro na ação de inelegibilidade movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), afirma que a defesa respeita a decisão e precisa analisar o julgamento completo para determinar os próximos passos.

A condenação de Bolsonaro à inelegibilidade ocorreu devido ao abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores estrangeiros realizada em julho de 2022, enquanto ele ocupava a presidência. Os magistrados consideraram que o político utilizou a estrutura do Estado para promover uma campanha eleitoral antecipada. Como resultado, Bolsonaro está inelegível até 2030.

Apesar de discordar do debate prematuro sobre seu sucessor, Bolsonaro mencionou possíveis nomes que despontam para herdar seus 58 milhões de votos, incluindo o governador Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais Romeu Zema e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ineligibilidade abre espaço para outros candidatos

A inelegibilidade do ex-presidente abre caminho para uma disputa entre nomes da direita e antecipa a corrida eleitoral de 2026 em três anos. Bolsonaro acredita que novos nomes surgirão e alerta que aqueles que começarem a se candidatar agora serão alvos de ataques. Ele afirma que há tempo suficiente até 2026 e ressalta que as eleições de 2024 serão um marco nesse processo.

Bolsonaro também foi questionado se teme ser preso após a condenação de inelegibilidade. Ele disse que não há acusações contra ele que justifiquem sua detenção. Ele mencionou casos de arbitrariedade no sistema judiciário brasileiro e argumentou que existem muitas pessoas presas sem justificativa adequada, incluindo aquelas associadas a ele. Ele conclui destacando o episódio de 8 de janeiro, quando mais de 1.800 pessoas foram presas, é um exemplo de arbitrariedade.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/18:11:13

