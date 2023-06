Benzema: o jovem que recebeu a visita de Florentino Pérez e que se tornou uma lenda

O Real Madrid enfrentará a próxima temporada sem contar com Karim Benzema. O jogador francês de 35 anos decidiu se transferir para a Arábia Saudita.

Embora sua permanência tenha sido acordada, a proposta milionária do Oriente Médio levou Benzema a deixar o clube após mais de uma década em Chamartín.

Na temporada 2009-2010, o PSG ainda era um projeto em desenvolvimento. Naquela época, o Lyon dominava o Campeonato Francês com grande vantagem, e a equipe também contava com a presença de um jovem jogador que era considerado um dos talentos mais promissores da França.

Karim Benzema precisou de apenas cinco anos para conquistar 11 títulos com o Lyon, consolidando-se como uma jóia do futebol francês. Durante esse período, recebeu uma visita inesperada em sua casa, que mudaria completamente seu futuro.

Florentino Pérez, motivado por rumores e pela urgência do Real Madrid em reforçar seu ataque devido à idade de Raúl, dirigiu-se diretamente à residência de Benzema em Lyon e o convenceu a assinar com o clube.

Dias depois, o Lyon anunciou que havia chegado a um acordo com o Real Madrid. O negócio foi avaliado em 35 milhões de euros, e a apresentação de Benzema no Bernabéu foi testemunhada por 16.000 pessoas, um número relativamente baixo se comparado às recepções de outras estrelas, como James Rodríguez (80 mil pessoas), Kaká (50 mil) ou Hazard.

Benzema, Kaká e Ronaldo

Com pouco marketing e um futuro promissor, Benzema começou a ascender em um time reforçado. Naquele ano, Florentino Pérez trouxe Kaká, Cristiano Ronaldo e o atacante francês. Três contratações de alto nível que, no entanto, não conquistaram a Liga dos Campeões e testemunharam o domínio tirânico do Barcelona de Guardiola na Espanha.

Em seu primeiro ano, Benzema participou de 33 jogos, marcou 9 gols e deu 6 assistências. Seus números melhoraram na temporada 2010-2011, com 26 gols e 9 assistências em 43 jogos.

Passo a passo, Benzema começou a se tornar uma peça importante para o Real Madrid. Inicialmente, alternou a titularidade com Raúl e Gonzalo Higuaín. Em seguida, graças à sua versatilidade, assumiu o comando do ataque e ajudou Cristiano Ronaldo a driblar os zagueiros com sua capacidade impressionante de atrair marcações.

Sob o comando de José Mourinho, Benzema recebeu mais minutos em campo. Na temporada 2011-2012, teve um desempenho memorável. Contribuiu com 32 gols e 19 assistências em todas as competições, levando Gonzalo Higuaín a considerar uma mudança de ares. No final, o argentino permaneceu no Bernabéu por mais uma temporada, enquanto Benzema levou a melhor.

Higuaín trocou LaLiga pela Serie A ao assinar com a Juventus, e Benzema se adaptou tranquilamente à nova realidade do clube.

Nova era

Nesse ponto, o Real Madrid havia derrubado a hegemonia do Barcelona na LaLiga. Na temporada 2012-2013, sob o comando de Mourinho, o clube teve uma campanha memorável. No entanto, no ano seguinte, perdeu a final da Copa do Rei para o Atlético no Bernabéu, as semifinais da Liga dos Campeões para o Bayern em uma partida marcada pelo icônico pênalti de Sergio Ramos, e a LaLiga mais uma vez para o Barça. A saída de Mourinho marcou o início de uma nova era.

Florentino Pérez optou pelo experiente Carlo Ancelotti, que, com um estilo de jogo virtuoso e ofensivo, extraiu o máximo de Karim Benzema. O italiano conquistou a Liga dos Campeões em 2014, com um desempenho brilhante de Benzema. Em 2015, Ancelotti enfrentou uma situação semelhante à de Mourinho: eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões, eliminação da Copa e a LaLiga nas mãos do Barça. Seu destino estava traçado. Rafa Benítez chegou em uma situação de emergência, e Benzema, ao invés de diminuir seu nível, elevou-o com a idade.

Benzema teve um desempenho tão bom sob Benítez quanto sob Zidane. Ambos treinadores, impulsionados pela presença de Cristiano Ronaldo, deram ao português um papel mais proeminente no ataque. O jogador, satisfeito, persistiu em seu trabalho e foi decisivo em quase todas as temporadas. Talvez seu único ponto baixo tenha sido a temporada 2017-2018, quando lesões o limitaram a apenas 12 gols e 11 assistências, seu número mais baixo em toda sua trajetória como jogador merengue.

A saída de Cristiano

Nos últimos tempos, após a saída de Cristiano Ronaldo (37) do Real Madrid, Benzema se tornou o atacante principal, um goleador e um líder. Anteriormente, ao lado de Ronaldo e Gareth Bale, ele formou o icônico trio BBC, que levou o clube a conquistar três títulos consecutivos da Liga dos Campeões sob a orientação de Zinedine Zidane.

Benzema, além de seu estilo de jogo, foi um daqueles raros jogadores capazes de marcar uma era. Foi de seus pés que saiu o gol no Santiago Bernabéu na final da Liga dos Campeões mais emocionante do século. Aquela conquista da “Orejona” em Paris contra o Liverpool, mesmo com o time inglês acertando a meta de Courtois em mais de nove ocasiões (31), aumentou a lenda do Real Madrid e transformou o francês em um vencedor tardio da Bola de Ouro.

Como um excelente atacante, Benzema contribuiu com uma grande quantidade de gols. Ao todo, disputou 648 jogos, marcou 453 gols e deu 193 assistências. Injustamente criticado em momentos de tensão, ele chegou a ser reserva tanto em sua seleção nacional quanto no Real Madrid, sendo superado por Gonzalo Higuaín em determinado período.

Em 2018, Cristiano Ronaldo defendeu Benzema das vaias no Bernabéu, um gesto que foi aplaudido por Zidane, que sempre foi leal ao seu compatriota.

Aos 35 anos de idade e com 25 títulos em seu nome, Karim Benzema encerra sua passagem pelo Real Madrid, deixando um grande vazio no ataque. Em teoria, ele seria o líder da equipe na próxima temporada, porém a oferta milionária da Arábia Saudita causou uma reviravolta de 180 graus, acelerando sua saída da LaLiga.

Ruptura óbvia com a França

Enquanto o Real Madrid terá lembranças carinhosas de Benzema, a equipe nacional francesa preferirá não falar sobre ele. Isso se deve principalmente ao escândalo envolvendo Benzema e Valbuena, o qual o manteve afastado da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Olivier Giroud (33) assumiu seu lugar e acabou trocando farpas com Benzema em várias entrevistas. O atacante dos Merengues chegou a dizer que Giroud era um kart, enquanto ele próprio era um carro de corrida. Em resposta, o atual atacante do Milan afirmou que era um kart com uma Copa do Mundo no currículo.

A mais recente controvérsia de Benzema com a seleção francesa ocorreu em novembro, quando ele enfrentou problemas físicos. Didier Deschamps afirmou que ele não estava apto a jogar a Copa do Mundo. No entanto, o Real Madrid contradisse o treinador e abriu uma nova frente de batalha, o que resultou na demissão de Benzema da equipe nacional.

Em resumo, Benzema foi um jogador de sucesso longe de sua terra natal. Agora, na Arábia Saudita, ele aproveitará os últimos anos de sua carreira em uma liga que provavelmente atrairá mais jogadores do continente europeu.

A Arábia Saudita está consolidando um projeto ambicioso e atraindo estrelas. Enquanto isso, a LaLiga vê uma nova estrela partir e deixa um clube órfão que desfrutou do futebol de Benzema por 11 anos. Muito obrigado, Karim! A LaLiga e o Real Madrid sentirão sua falta.

Fonte: Paola Barbosa -Foto:@karimbenzema Instagram e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/17:26:56

