Adolescente de 13 anos morre por overdose de antialérgico após desafio do TikTok

Participantes do desafio tomavam o antialérgico para induzir alucinações (Foto:Reprodução).

Garoto tomou 14 comprimidos e teve morte cerebral constatada seis dias depois

Um adolescente de 13 anos morreu após participar de um desafio do TikTok que estimulava o uso de antialérgico sem prescrição médica. O garoto foi levado para o hospital e ficou internado por seis dias até os médicos declararem morte cerebral.

Jacob Stevens decidiu participar do “Desafio Benadryl” — nome do medicamento — em que consiste em ingerir uma grande quantidade do fármaco e filmar a reação do corpo. Assim que engoliu os comprimidos, o adolescente começou a se contrair.

Os amigos filmaram todo o processo. Após a constatação da morte cerebral, a família optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo.

“Foi demais para o corpo dele. Nenhuma varredura cerebral, não havia nada lá. Os médicos disseram que poderiam mantê-lo na ventilação, que ele poderia ficar lá, mas que ele nunca abriria os olhos, nunca respiraria, sorriria, andaria ou falaria de novo”, disse o pai do garoto, Justin Stevens.

Desafio

O desafio do TikTok incentiva os internautas a tomar altas doses de Benadryl, nome comercial de um medicamento antialérgico para induzir alucinações.

Os vídeos fazem parte da rede social desde 2020. Ano em que uma menina de 15 anos também morreu participando do mesmo desafio.

Especialistas afirmam que a dose responsável pelas alucinações é muito próxima da quantidade suficiente para causar a morte. “Grandes doses de Benadryl podem causar convulsões e, principalmente, problemas cardíacos. O coração tende a perder o ritmo e não bombeia o sangue com eficácia”, afirmou o então diretor do Centro de Informações sobre Venenos e Drogas de Oklahoma, Scott Schaeffer.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 02/05/2023/18:12:11 com informações do Emilly Melo.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...